Violet Evergarden, il cosplay di mk_ays fa sognare

Violet Evergarden è protagonista di questo bel cosplay da parte di mk_ays, che ritrae la protagonista dell'omonimo anime in maniera praticamente perfetta, compresa la particolare aura trasognata che caratterizza un po' tutta la serie in questione.

D'altra parte, abbiamo apprezzato già le elaborazioni di mk_ays in molte altre situazioni e la modella russa si dimostra sempre molto brava nella ricostruzione degli abiti e nella reinterpretazione di personaggi femminili, specialmente quando questi hanno un qualcosa di etereo e delicato, vista la dolcezza dei lineamenti.

Il soggetto in questo caso calza alla perfezione: Violet Evergarden è in effetti una sorta di arma vivente all'inizio della serie, ma nel suo viaggio di formazione scopre l'esistenza di sentimenti diversi e si completa come essere umano in grado di provare amore e altre emozioni positive nel percorso da "bambola di scrittura automatica" in cui viene coinvolta dopo la guerra.

Da macchina da battaglia diventa dunque una ragazza profonda e altruista, pur rimanendo sempre molto elegante e formale nell'aspetto. Proprio queste caratteristiche vengono colte nell'interpretazione di mk_ays, facilitata anche da una certa somiglianza del volto e da una ricostruzione perfetta dell'abito caratteristico.