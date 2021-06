The Legend of Zelda: Breath of the Wild, il cosplay di Helly Valentine è splendido

The Legend of Zelda: Breath of the Wild è sulla bocca di tutti da qualche giorno a questa parte, visto che Nintendo ne ha presentato il sequel all'E3 2021 con un nuovo trailer, e Helly Valentine ha dunque voluto proporre nuove foto del suo ultimo cosplay dedicato alla principessa Zelda.

Come nel precedente set, il risultato è eccellente: l'abito riprende quello del personaggio in alcune sequenze, gli accessori extra riproducono fedelmente quanto visto nel gioco, acconciatura e orecchie elfiche sono perfettamente al loro posto. Il resto è tutto merito dell'incredibile fisico di Helly.

La modella russa, lo sappiamo, non è nuova a questo livello di qualità, basti guardare le sue interpretazioni di Mikasa da L'Attacco dei Giganti, Bela e Alcina Dimitrescu da Resident Evil Village oppure Tifa da Final Fantasy 7 Remake.

"Ho decorato un po' il mio abito, vi piace?", ha chiesto Helly ai suoi fan su Instagram. "Ad ogni modo, avete visto il nuovo trailer di The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2?"