Pokémon Unite: l'anteprima del MOBA con Pikachu, Charizard e soci

Nella nuova anteprima di Pokémon Unite scopriamo quindi come sarà questo atteso gioco per Nintendo Switch.

Pensiamo a Pokémon Unite, per esempio: dopo essere stato annunciato diversi mesi fa, il MOBA con Pikachu, Charizard e soci è sparito del tutto dalla circolazione. L'unica informazione trapelata è stata l'improvvisa organizzazione di un'alpha su dispositivi mobile in Cina; dalla quale, oltretutto, è emerso ben poco. Adesso, invece, scopriamo improvvisamente con un trailer il periodo di uscita per Nintendo Switch : su iOS e Android arriverà solo a distanza di qualche mese.

The Pokémon Company e Nintendo hanno in comune la capacità di mantenere celati i propri progetti e di non lasciar trapelare esternamente nessuna informazione in più rispetto a quanto programmato dal reparto marketing. Un qualità che è persino migliorata coi vari lockdown: le due compagnie sono state protette da cortine di ferro impenetrabili ed è stato impossibile capire a cosa stesse bollendo in pentola.

Si tratta, quindi, di un twist molto in linea con la filosofia di Nintendo, un approccio simile a quello che Splatoon ha avuto con gli sparatutto: è vero che si combatte, ma lo si fa in maniera meno cruenta di quanto avviene in altri lidi.

È vero che per accumulare più velocemente l' Aeos energy , ovvero l'unità di misura che indica il "valore del gol" occorre sconfiggere i nemici, ma ci saranno sicuramente altri modi per ottenere questa risorsa, come per esempio sconfiggere i mostri presenti sulla mappa.

Se nei MOBA tradizionali l' obiettivo è quello di penetrare nelle difese nemiche e distruggere la base avversaria, in Pokémon Unite lo scopo delle squadre sarà quello di segnare più punti degli avversari facendo "canestro" all'interno di speciali cerchi disposti lungo la mappa. Si tratta, quindi, di un cambiamento sia filosofico, non si fa nulla di violento come il distruggere qualcosa, sia strutturale: i punti focali saranno molteplici e per vincere, presumibilmente, non bisognerà necessariamente annichilire la squadra avversaria.

Ogni partita inizia con tutti i Campioni a livello 1 e con gli stessi soldi. Progressivamente, però, in base alle azioni portate a termine o ai nemici sconfitti, i Campioni possono salire fino a livello 15, guadagnando nel frattempo nuove abilità ed evolvendo nelle forme più evolute, se il Pokémon lo consente. Charmander diventerà Charizard, mentre Pikachu resterà nella sua forma base, per esempio. Allo stesso modo i soldi guadagnati consentiranno di comprare oggetti sempre più potenti, ogni pokémon ne può indossare tre, o pozioni, grazie alle quali sopravvivere più a lungo sul campo di battaglia.

Senza timore di smentita possiamo dire che Pokémon Unite è un MOBA , ovvero una variante di giochi come League of Legends , DotA 2 e Arena of Valor. Si tratta di un gioco nel quale due squadre da 5 giocatori si sfidano all'interno di speciali arene strutturate con percorsi predefiniti, chiamati Line. Ogni giocatore controlla un personaggio unico, il Campione o Eroe, con abilità speciali che gli danno un ruolo ben definito all'interno della squadra.

Da Tencent, con amore

Per creare il gioco, Nintendo e the Pokémon Company si sono affidate a Tencent e TiMi Studios, nientemeno che lo sviluppatore di Arena of Valor e della sua versione orientale Honor of Kings. Si tratta, senza mezzi termini, di uno dei MOBA più diffusi e amati su iOS e Android, un vero e proprio campione di incassi capace di avere una scena esport di tutto rispetto in madrepatria. Lo studio Shenzhen, quindi, è la scelta perfetta per questo genere di progetto, anche perché ha già esperienza con lo sviluppo di Switch: Arena of Valor è disponibile anche su questa console e, nonostante lo scarso successo, è un gioco valido.

Le radici in comune tra i due prodotti si vedono tutte analizzando i 19 pokémon che saranno presenti al lancio. Queste unità, infatti, per movenze, abilità e stile di gioco ricordano diversi eroi di Arena of Valor. Non che sia un male: come abbiamo già detto si tratta di uno dei migliori esponenti sul mercato; quindi se bisogna copiare da qualcuno, meglio farlo dai migliori.

Le peculiarità di Pokémon Unite, comunque, dovrebbero garantire un diverso modo di giocare e di approcciare la partita, tale da rendere l'esperienza adatta anche a coloro che hanno consumato il MOBA di Tencent.