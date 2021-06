Pokémon Unite, trailer rivela il periodo di uscita su Nintendo Switch e mobile

Pokémon Unite ha finalmente un periodo di uscita ufficiale, rivelato dal nuovo trailer pubblicato da The Pokémon Company: il gioco sarà disponibile su Nintendo Switch nel mese di luglio e su iOS e Android nel mese di settembre.

Diffuso nel corso dell'evento post-E3 dedicato a Pokémon Unite, il video miscela spettacolari sequenze in CG all'azione in-game per poi ufficializzare i periodi di lancio del nuovo mobile game.

Come certamente saprete, Pokémon Unite punta a coinvolgerci in frenetiche battaglie cinque-contro-cinque ambientate su di un'isola che in qualche modo amplifica le capacità dei Pokémon e dei loro allenatori per dar vita a scontri spettacolari.

Pokémon Unite, una sequenza di combattimento.

Sta per arrivare Pokémon UNITE, il primo gioco strategico di lotta a squadre Pokémon! Verrà prima distribuita la versione per Nintendo Switch, in arrivo a luglio. La versione per dispositivi mobili sarà invece scaricabile a partire da settembre.

Questo titolo supporta la modalità di gioco multipiattaforma tra Nintendo Switch e dispositivi mobili, che ti consentirà di lottare contro altri giocatori o al loro fianco.

Inoltre, se accedi col tuo account Nintendo o del Club Allenatori di Pokémon, potrai utilizzare i tuoi dati di gioco da diversi dispositivi. Questo significa che potrai giocare comodamente a casa tua sullo schermo della TV utilizzando la versione per Nintendo Switch o avere il divertimento sempre a portata di mano grazie alla versione per dispositivi mobili.

Più avanti nel corso di quest'anno, è prevista l'uscita di Pokémon UNITE anche in francese, italiano, tedesco e spagnolo. Mettiti alla prova in emozionanti lotte strategiche a squadre in Pokémon UNITE!