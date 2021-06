Pokémon Unite avrà 19 pokémon al lancio, scopriamoli tutti!

Nella giornata di ieri Pokémon Company ha svelato il periodo di uscita per Switch e mobile di Pokémon Unite. Con questa notizia sono arrivate anche le prime informazioni ufficiali del gioco. Una delle più attesa è sicuramente il roster di personaggi che ci troveremo ad utilizzare in questo atteso MOBA. Adesso sappiamo che in Pokémon Unite ci saranno 19 pokémon al lancio, tutti da scoprire e imparare da usare.

Pokémon Unite non è interessante solo perchè è un nuovo spin-off dei mostri tascabili, ma lo è anche perchè prova a dare un'interpretazione molto personale ai MOBA, genere molto in voga su PC, ma anche su dispositivi mobile. Si tratta del tentativo, dopo Arena of Valor e prima di League of Legends Wild Rift, di far attecchire il genere su console, piattaforme piuttosto impermeabili a questo fenomeno che ha milioni di fan e giocatori in tutto il mondo.

Per il lancio Pokémon Company e l'onnipresente Tencent hanno scelto 19 dei più iconici Pokémon per rendere più semplice l'immedesimazione dei giocatori nell'universo di gioco nelle meccaniche tipiche del genere. Con un twist in più: lo scopo non sarà distruggere la base avversaria, ma segnare più punti possibile.

Ecco la lista dei 19 pokémon di Pokémon Unite:

Pikachu

Charizard

Snorlax

Crustle

Greninja

Eldegoss

Talonflame

Lucario

Venasaur

Mr.Mime

SlowBro

Absol

Machamp

Wigglytuff

Ninetales di Alola

Cramorant

Gengar

Garchomp

Cinderace

A questo indirizzo potrete trovare le informazioni per ogni singolo campione.

Ovviamente si tratta della prima ondata di campioni, che sarà espansa nei mesi successivi all'uscita, soprattutto nel caso in cui il gioco abbia successo. D'altra parte ci sono centinaia di altri pokémon tra i quali scegliere, non sarà complesso trovare altri mostri tascabili adatti alle meccaniche del MOBA.