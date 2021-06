PUBG New State, 17 milioni di pre-registrazioni per il seguito mobile del battle royale

Se PlayerUnknown's Battlegrounds è famoso e giocato su PC e console, è a lui se si deve l'esplosione dei battle royale, lo è ancora di più su mobile. Le pre-registrazioni di PUBG New State, il seguito mobile del gioco, sono salite a 17 milioni, facendo solo immaginare quanti saranno i giocatori che arriveranno sui server quando questo sarà lanciato.

Lo scorso febbraio PUBG New State è stato presentato come "l'unico vero successore mobile del PlayerUnknown's Battlegrounds per PC". Si tratta di una versione futuristica di PUBG ambientata nell'anno 2051, molti anni dopo gli eventi del gioco originale. Gli sviluppatori puntano ad avere una "grafica ultra realistica", molto più di quanto "visto precedentemente su mobile". Il gioco introdurrà nuove meccaniche come le schivate, la possibilità di chiamare i droni e il supporto.

Le pre-registrazioni sono state aperte immediatamente dopo l'annuncio e il numero di persone che ha accolto con entusiasmo la possibilità è stato davvero alto. Sono ben 17 milioni in questo momento, un numero che è destinato persino ad aumentare.

Nonostante l'Alpha del gioco si sia appena conclusa, PUBG Corp non ha ancora una data di lancio precisa. Parliamo ancora di un generico 2021 per Android e iOS. Ma la release dovrebbe essere "dietro l'angolo".

C'è grande aspettativa per questo gioco. Nelle scorse settimane, infatti, PUBG Corp ha annunciato che PUBG mobile è stato scaricato oltre 1 miliardo di volte. Come sempre, nel caso in cui siate registrati, riceverete una notifica quando il gioco sarà disponibile. A questo indirizzo potrete far compagnia ai 17 milioni di giocatori che lo hanno già fatto.