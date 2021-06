Windows 11: l'upgrade sarà gratuito da Windows 7, 8.1 e 10

Secondo l'analisi della build trapelata della build Sun Valley sembra che il prossimo grande aggiornamento di Windows 10, conosciuto ora come Windows 11, sarà gratuito. L'upgrade a Win 11, infatti, sembra essere gratis per tutti i possessori di Windows 7, 8.1 e 10.

L'evento di presentazione ufficiale sarà il prossimo 24 giugno alle 17 ora italiana, ma in queste ore sono già trapelate tantissime informazioni sulla prossima grande evoluzione di Windows. Microsoft, infatti, sembra pronta ad aumentare di un'unità la numerazione del suo sistema operativo, introducendo tantissime novità, sia estetiche che funzionali. Nei giorni scorsi abbiamo pubblicato le prime immagini del nuovo sistema operativo, mentre adesso è il turno della notizia che interessa maggiormente tutti: dovrò pagare per avere Windows 11?

La risposta, in questo caso, sembra essere negativa...e positiva per le nostre tasche! In altre parole, similmente a quanto accaduto con Windows 10, basterà una licenza genuina di Windows 7, 8, 8.1 e 10 per poter avere una copia del nuovo sistema operativo. Sul forum di XDA Developers, infatti, hanno analizzato il codice della build di Win 11 e hanno trovato riferimenti alle chiavi di Windows 7 e Windows 8, che potrebbero essere utilizzate per l'upgrade assieme a quelle di Windows 10.

In questo modo Microsoft sembra voler continuare con a sua politica di massima diffusione del suo SO. Politica che l'ha portata ad avere Windows 10 sull'80% dei PC attivi sul mercato, staccando nettamente Windows 7 al 15% e le versioni più vecchie con le briciole.