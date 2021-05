Final Fantasy 7 Remake, un cosplay di Tifa da Helly Valentine molto... originale

Final Fantasy 7 Remake tornerà a breve con la versione Intergrade, e Helly Valentine ha voluto interpretare nuovamente il personaggio di Tifa per un cosplay molto... originale.

Sappiamo che la modella russa non si tira mai indietro quando c'è da rappresentare determinate figure in versione alternativa e sensuale, vedi le sue foto di Kaine da NieR Replicant, Aerith da Final Fantasy 7 Remake, Black Cat da Marvel's Spider-Man e Bowsette da Super Mario Bros..

Nel caso di Tifa Lockhart, tuttavia, Helly non si è limitata a presentare il personaggio in lingerie, bensì ne ha creato un'originale versione "coniglietto in latex" che sembra uscita da un negozio di sex toys.

Rivedremo Tifa, come detto, in Final Fantasy 7 Remake Intergrade, l'edizione next-gen del gioco per PS5 in uscita il 10 giugno. Chissà se includerà un costume del genere per il personaggio...