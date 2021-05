Saints Row: the Third Remastered ha una data d'uscita su Steam: il 22 maggio 2021. Ad annunciarlo l'account Twitter ufficiale della serie, in risposta a un utente che chiedeva proprio quando avrebbe potuto comprare il gioco nel negozio di Valve. Quindi l'esclusiva temporale dell'Epic Games Store sta per finire.

Purtroppo non ci sono molti altri dettagli in merito, visto che la risposta è stata davvero stringatissima. Immaginiamo che a breve ne sapremo di più.

Saints Row: The Third Remastered ti mette al comando dei Saints all'apice del proprio potere. Dovrai dimostrare di essere all'altezza del compito, fino in fondo. Questa è la tua città. Sei tu a dettare le regole.

Rimasterizzata con una grafica migliorata, Steelport, la città del peccato, non è mai stata così dettagliata nel suo turbine di sesso, droga e armi.

Anni dopo aver conquistato Stilwater, i Third Street Saints sono passati dall'essere una gang di teppisti a diventare un vero marchio commerciale, dando il nome a scarpe da ginnastica, bevande e bamboline di Johnny Gat disponibili presso i migliori rivenditori. Sono i Saints che comandano a Stilwater, ma il loro successo non è passato inosservato. Syndicate, una leggendaria confraternita criminale con una forte presenza in tutto il mondo, ha preso di mira i Saints e pretende che versino un tributo.

Rifiutandoti di sottostare ai loro ordini, decidi di combattere nelle strade di Steelport, un'ex moderna metropoli che, sotto il controllo del Syndicate, è diventata un ghetto peccaminoso. Lanciati con il paracadute, usa il satellite per colpire una gang di lottatori messicani e combatti contro un'élite di militari contando solo sulle tue forze all'interno di alcuni tra gli scenari più bizzarri di sempre.

Armi di umiliazione di massa - Una cosa è sconfiggere i nemici. Un'altra è umiliarli. Hover jet, auto cannoni umani e bizzarre armi da mischia fanno parte del divertimento.

Folle personalizzazione dei personaggi - Crea i personaggi più bizzarri mai visti, dalle celebrità maledette ai pirata ninja senza maschera. All'interno di ogni peccatore si nasconde un Santo. E tu chi diventerai?

Multiplayer esagerato - Gioca da solo o divertiti online con un amico. Lanciati col paracadute e atterra sul furgone in fiamme del tuo partner mentre ti cimenti in un assalto disperato contro una base del Syndicate pesantemente armata. Steelport è sempre più divertente insieme a un amico. Tutti i DLC inclusi - Include tutti e tre i pacchetti missione e oltre 30 DLC della versione originale.

Per il resto vi ricordiamo che Saints Row: the Third Remastered è disponibile anche per PS4 e Xbox One. Se volete saperne di più, leggete la nostra recensione di Saints Row: the Third Remastered.