Resident Evil Village: guardate Lady Dimitrescu e altri personaggi diventare dei pupazzi

Capcom ha pubblicato in Giappone un nuovo video di Resident Evil Village, in cui Lady Dimitrescu e altri personaggi del gioco sono stati trasformati in pupazzi (marionette, più che altro), oltretutto canterini. L'obiettivo del filmato è di rassicurare (scherzando) parte del pubblico sul fatto che il gioco non sia terrorizzante come sembra. Perché mai?

Tempo fa Capcom ha pubblicato un sondaggio in Giappone in cui ha chiesto a chi non ha giocato Resident Evil 7 biohazard cosa lo abbia tenuto lontano dal gioco. La risposta più comune è stata "Fa troppa paura." Da qui nasce il filmato "Let's Play together in Bio Village" (Biohazard è il nome del franchise in Giappone ndr) in cui Alcina Dimitrescu, qui chiamata Big Sister Dimit, insieme a Moreau-kun (Salvatore Moreau), Heisen-san (Karl Heisenberg), e Angie ci accolgono al villaggio con un canzone che recita: "Venite al villaggio di Resident Evil / Siamo una sola grande famiglia / Non fa paura per niente!"

Naturalmente l'atmosfera festosa e gioviale sarà presto rovinata. Se volete saperne di più, guardate lo spassoso video in testa alla notizia.