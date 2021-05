Twitch, Asmongold spiega: è da ingenui pensare che i top streamer siano gente come voi

Per lo streamer Twitch Asmongold, attivo sulla scena di World of Warcraft, è da ingenui pensare che i top streamer siano come il loro pubblico, ossia che vivano in modo simile. A fare la differenza è soprattutto la grande quantità di soldi che questi nuovi VIP guadagnano.

L'intervento di Asmongold può sembrare banale, ma la verità è che sono moltissimi a credere gli streamer "persone come loro", ossia a pensare di poter sviluppare con quelli che ormai sono a tutti gli effetti dei personaggi che fanno spettacolo, una specie di rapporto d'amicizia tra pari.

Magari era possibile nei primi anni dello streaming, quando il fenomeno era ancora fresco e gli streamer erano effettivamente dei semplici videogiocatori, desiderosi di lanciarsi in un nuovo canale di comunicazione. Nel 2021 non è più così, secondo Asmongold, e molte di queste persone sono semplicemente a un altro livello economico rispetto al loro pubblico.

Asmongold: "Credo davvero che le persone siano molto ingenue quando pensano degli streamer qualcosa del tipo 'oh, è proprio come me!' Queste persone non sono come voi. Guadagnano 50.000 dollari al mese giocando ai videogiochi. Hanno persone pagate 10.000 dollari per scrivere dei tweet. Acquistano continuamente delle nuove auto di lusso. Fingono soltanto." Come dargli torto?