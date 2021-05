Yoshi è stato trasformato in un appetitoso panino con uova, pomodori e insalata

La cosplayer giapponese @sucurepan ha recentemente avuto una stravagante idea: realizzare un panino cosplay a tema Yoshi, il noto personaggio del mondo di Super Mario, protagonista anche di una sua mini serie. Il suo obiettivo era di fare in modo che il piatto risultasse in linea con lo stile del personaggio, pur rimanendo completamente edibile.

Come potete vedere dalle immagini sottostanti, la nostra ha scelto di fare un panino con uova, insalata e pomodori, ricreando al contempo lo stile del franchise di Nintendo. Più precisamente, ha decorato le uova per farle somigliare a quelle di Yoshi e ai funghetti visti nei videogiochi.

Per realizzare le decorazioni a pallini ha utilizzato una punta di glassa, con cui ha rimosso le parti dalle uova e dalle verdure, per poi ricomporle. Come uova ha utilizzato quelle di quaglia, facilmente trovabili in Giappone, perché più compatte rispetto a quelle di gallina. Il volto di Yoshi è stato realizzato usando delle verdure. A questo punto vogliamo sapere anche se il panino era buono e, soprattutto, se mangiando quei funghetti si cresce un po' o se si hanno le allucinazioni.