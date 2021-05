Carte Pokémon: compagnie di valutazione delle carte intasate di richieste

Le compagnie che si occupano di valutare e classificare le carte collezionabili dei Pokémon sono letteralmente intasate di richieste, tanto che le code per i clienti vanno dai sei ai dieci mesi. Sì, avete capito bene: attualmente negli Stati Uniti ci vuole fino a quasi un anno per ottenere una valutazione delle carte dei Pokémon... e non solo.

Una compagnia ha dichiarato di ricevere circa 500.000 carte da valutare a settimana. La situazione è così congestionata che chi vuole far valutare altre carte, come quelle di Magic, quelle di Yu-Gi-Oh o qualsiasi altra, deve comunque mettersi in fila.

Naturalmente tanto lavoro sta facendo anche bene al settore, con una compagnia che ha iniziato ad assumere dando 2.500 dollari di bonus iniziale ai neo dipendenti, di cui aveva stretta necessità.

A quanto pare, anche la più comune delle carte Pokémon originali può valere fino a 40 dollari, se in condizioni eccellenti, mentre le carte classificate possono valere fino a venti volte il loro valore, sempre se in condizioni perfette.

Tra gli effetti collaterali del fenomeno, dovuto in particolare a streamer e youtuber come Logan Paul, c'è l'esaurimento completo delle custodie per carte, praticamente introvabili in USA.