PS5: un video dedicato al ray tracing

Sony ha pubblicato un nuovo video di PS5 dedicato al ray tracing, una delle tecnologie grafiche più avanzate tra quelle supportate dalla sua console di nuova generazione. Il filmato è molto breve e lo trovate in testa alla notizia. Mostra semplicemente una serie di oggetti 3D che vengono migliorati grazie all'uso del ray tracing, capace di rendere i riflessi e le ombre enormemente più realistici delle tecniche di rendering tradizionali.

Alla fine del video c'è spazio anche per due giochi: Marvel's Spider-Man: Miles Morales e Gran Turismo 7, entrambi potenziati dal ray tracing.

Il ray tracing è sicuramente una delle tecnologie grafiche più chiacchierate del momento. Si tratta in realtà di una tecnica molto dispendiosa in termini di risorse, che ancora non è possibile applicare all'intera scena, nemmeno usando le schede video PC più performanti. Comunque sia dove viene utilizzata aumenta sicuramente il realismo e migliora enormemente il colpo d'occhio.