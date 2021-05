GTA 5 con più di 1000 mod installate e una GeForce RTX 3090 sembra un gioco next-gen

Chi ha bisogno di GTA 6 quando si possono installare mille e più mod sulla versione PC di GTA 5 e che lo fanno sembrare un gioco next-gen su una GeForce RTX 3090? Questa è la domanda posta dal canale YouTube GTA Workshop che ha pubblicato un nuovo filmato in cui il gioco di Rockstar Games sembra trasfigurato (in positivo).

Per rendervi conto della qualità grafica raggiunta da GTA 5 con tutte queste mod installate, andate a 2:14 circa e ammirate. Considerate che il gioco gira a 4K e 60fps stabili, nonostante le numerosissime modifiche. Ovviamente c'è bisogno di un sistema adeguato per ottenere simili risultati. Non male comunque per un titolo pubblicato originariamente nel 2015 (su PC).

In realtà le mod essenziali per ottenere un simile risultato sono soltanto quattro: QuantV, NaturalVision Evolved, LA Revo 2.0 e RTGI Ray-Tracing.

Per il resto vi ricordiamo che GTA 5 è disponibile anche per Xbox One e PS4 e che presto Rockstar Games pubblicherà la versione next-gen, potenziata per PS5 e Xbox Series X e S. Per ora non è stato mostrato niente delle nuove versioni... chissà se si avvicineranno alla qualità del lavoro di GTA Workshop.