Dragon Age: una nuova immagine suggerisce il ritorno dei Grey Warden

La nuova immagine di Dragon Age

Pubblicata una nuova immagine di Dragon Age che suggerisce il ritorno dei Grey Warden nella serie. Non si tratta di un artwork trafugato, visto che a pubblicarlo è stato il solito Christian Dailey, il produttore esecutivo del gioco, che evidentemente vuole tenere desta l'attenzione sul progetto, pur non potendo mostrare niente di più in questa fase.

Senza troppi misteri, l'immagine mostra un Grey Warden bardato, ossia dentro la sua corazza grigio oro. Alle sue spalle c'è una montagna non meglio identificata. Il logo di Dragon Age toglie infine ogni dubbio sulla natura dell'artwork.

I Grey Warden sono stati fondamentali in Dragon Age: Origins, il primo capitolo della saga, ma sono stati messi in secondo piano in Dragon Age 2. In Dragon Age: Inquisition sono tornati per una questline, in un ruolo decisamente meno defilato rispetto a quello che gli è toccato nel secondo capitolo.

Per il resto del nuovo Dragon Age si sa ancora pochissimo. Sempre Dailey aveva pubblicato un altro artwork qualche settimana fa, mentre pare che il gioco sarà essenzialmente single player.

Per il resto vi ricordiamo che Bioware non ha ancora annunciato le piattaforme su cui potremo giocarci. Immaginiamo comunque su PC, PS5 e Xbox Series X/S.