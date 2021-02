Dragon Age per PS5, Xbox Series X|S e PC sarà single player, per Schreier

Secondo un recente report di Bloomberg, il nuovo Dragon Age per PS5, Xbox Series X|S e PC sarà un gioco single player. EA avrebbe dato l'ok a Bioware in seguito al fallimento di Anthem, ma soprattutto al successo di Jedi Fallen Order. Nei piani originali del publisher, infatti, il gioco sarebbe dovuto essere un service game.

Tutti i fan di Dragon Age saranno felici di sapere che il nuovo capitolo della serie, ancora senza nome ufficiale, sarà un gioco esclusivamente single player. Esattamente come i suoi predecessori. La decisione sembra essere arrivata solo negli ultimi tempi: originariamente, infatti, Electronic Arts aveva commissionato a Bioware un service game.

Il misero fallimento di Anthem e della sua operazione di restyling Anthem Next, unita ai risultati al di sopra delle aspettative raccolti da Star Wars Jedi Fallen Order, hanno spinto EA a rivedere i suoi piani.

Messa di fronte alla possibilità di andare incontro ad un nuovo clamoroso fallimento, il colosso americano avrebbe deciso di riportare il gioco e la serie alle sue origini, ovvero quelle di un GdR di azione di stampo occidentale. Un cambio di paradigma davvero notevole, soprattutto per una compagnia che sembrava ormai votata esclusivamente all'online. Dragon Age e la Mass Effect Legendary Edition, potrebbero indicare come qualcosa, soprattutto all'interno di Bioware, sia cambiato. Per la gioia di tutti i fan.