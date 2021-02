The Sims 4 festeggia i 21 anni dei Sims con 21 regali da scartare

Negli USA 21 anni è l'età che consente di bere alcolici liberamente. Forse anche per questo che quei libertini dei sims hanno deciso di festeggiare in grande stile questo compleanno. Il 4 febbraio, infatti, è il giorno nel quale il primo The Sims arrivò nei negozi. A distanza di 21 primavere EA ha deciso di festeggiare l'avvenimenti con 21 regali da scartare in The Sims 4.

Sono stati sicuramente molto strani dalle per i The Sims, 21 anni di reticolazione di curve conformali, di fiki fiki, di scalette da piscina mancanti e di vicini che si introducono in casa d'altri. Ma sono stati anche 21 anni speciali per la community del gioco. È intorno a lei che il gioco è diventato (talora sviluppandolo in prima persona) e così.

Quest'anno nove creatori della comunità di The Sims hanno contribuito con i propri talenti a celebrare l'occasione. Tutti i giocatori potranno già scartare 21 nuovi regali in The Sims 4, ideati dagli altri giocatori! A questo indirizzo potrete trovare tutti i dettagli sui 21 regali di The Sims 4.

