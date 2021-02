GameStop: un gioco vi farà portare le azioni GME sulla Luna (con musica pirata)

Una delle cose più assurde di tutta la vicenda di GameStop è che questo evento epocale per WallStreet e l'economia mondiale è stato causato da comunità di persone che infarcisce le sue analisi tecniche di offese, parolacce e soprattutto meme. Il recente ritorno delle azioni GME ha scatenato nuovamente la fantasia dei redditors, che hanno prodotto in poche ore decine di vignette e follie varie. Tra le più simpatiche c'è anche un semplice gioco che vi farà portare il razzo degli stock sulla Luna a suon di click. E se il giochino non bastasse, c'è anche una magnetica musica da pirati, pronta ad intrattenervi per ore

Per provare il gioco andate a questo indirizzo, mentre qui potrete ascoltare per intero la geniale canzone su Spotify. .

Di GameStop se ne è tornato a parlare molto nelle ultime 24. Vi abbiamo provato a spiegare il motivo nello speciale GameStop ($GME) vola ancora in borsa: cosa sta succedendo? Per accompagnare questo approfondimento, vi segnaliamo un gioco che riassume molto bene lo spirito di WallStreetBets, il subreddit nel quale è nato l'interesse per le azioni GME.

Con una meravigliosa canzone piratesca che parla di quello che è successo e un gameplay semplice e intuitivo che chiede di portare il razzo delle azioni di GameStop sulla Luna, evitando la tentazione di vendere, si possono passare diversi minuti in pieno stile "scacciapensieri".

Qual è il vostro record?