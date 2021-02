Dying Light: tante iniziative e nuovi contenuti per il sesto anniversario

Techland ha preparato tante iniziative e dei nuovi contenuti per festeggiare il sesto anniversario di Dying Light, il suo titolo di maggior successo. Tra questi l'evento Caccia allo zombi, "nel quale i giocatori dovranno aiutare i superstiti di Harran a tenere a bada un gruppo di agenti GRE non morti."

Dying Light sarà inoltre gratuito su Steam nel week-end che va dal 25/02 all'01/03/2021. L'edizione scaricabile sarà quella standard, che consentirà comunque di farsi un'idea del gioco.

Infine, Techland ha svelato il Pacchetto Harran Tactical Unit disponibile per l'acquisto, con nuove armi, scudi e skin per buggy. Potete acquistarlo per la versione PC o per quelle PS4 e Xbox One del gioco. Leggiamo altri dettagli tratti dal comunicato stampa ufficiale:

Il weekend gratuito permetterà ai giocatori di provare gratuitamente la Dying Light Standard Edition da giovedì 25.02 alle 19:00 CET fino a lunedì 01.03 alle 19:00 CET. Questa offerta è disponibile solo per PC. Il gioco può essere scaricato attraverso il servizio Steam. Se i giocatori decideranno di acquistare il gioco, i progressi raggiunti durante il weekend gratuito verranno trasferiti alla copia di Dying Light acquistata.

Durante l'evento di due settimane Caccia allo zombi, la città di Harran verrà terrorizzata dagli agenti GRE non morti, i cui corpi hanno subito una mutazione che li rende extra resistenti a causa di una speciale pozione di potenziamento, la "Ricetta GRE". Di conseguenza, Crane è incaricato di salvare i superstiti in pericolo e di recuperare rifornimenti extra, mentre il giocatore potrà ricevere ricompense di gioco in base al successo, incluso il progetto della propria Ricetta GRE.

Il nuovo pacchetto Harran Tactical Unit è distribuito per affrontare le situazioni ad alto rischio e combattere gli zombi con lo stile di un'unità speciale. Non solo nell'aspetto, ma con gli strumenti adeguati. Il pacchetto contiene i seguenti oggetti:

"Protettore", una skin per corazza che migliora gli spostamenti notturni

"Guardiano", un fucile a fuoco esplosivo

"Espresso", un fucile pesante

"Ultima Parola", un martello a due mani con modalità iper

"Quattro Ruote", una skin per buggy con luci della polizia

Recentemente di Techland si è parlato in relazione ai ritardi nel lancio di Dying Light 2, che pare nascondano dei grossi problemi nello sviluppo.