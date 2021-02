Magic: The Gathering avrà espansioni a tema Il Signore degli Anelli e Warhammer 40K

Il presidente di Wizards of the Coast Chris Cocks ha annunciato gli Universe Beyond, una serie di nuove carte di Magic: The Gathering che creeranno degli interessanti crossover con altri mondi di altri franchise. Tra le prime collaborazioni annunciate vale la pena sottolineare quella con Il Signore degli Anelli e quella con Warhammer 40K di Games Workshop.

A detta di molti la collaborazione con Games Workshop è la più sorprendente, anche perchè le due compagnie hanno spesso lottato per conquistare le attenzioni di un pubblico molto simile. L'azienda inglese, oltretutto, sta rivivendo i fasti del passato, con le sue statuette di plastica che sono diventate introvabili in tutto il mondo. Anche i suoi prodotti cartacei stanno avendo problemi di approvvigionamento. Una collaborazione con Wizards of the Coast potrebbe, quindi, aiutare l'azienda ad uscire da questi problemi produttivi.

La collaborazione con la Middle-earth Enterprises, un tempo conosciuta come Tolkien Enterprises, darà a Wizards of the Coast il permesso di sfruttare alcuni personaggi e alcuni lavori di Tolkien, come Lo Hobbit e la Trilogia dell'anello.

Si tratta sicuramente di un'evoluzione interessante per il brand, che può aprire diverse possibilità per tutti i marchi coinvolti, sia dal punto di vista delle meccaniche di gioco, sia da quello della lore.