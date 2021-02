Oh Mai Tiara: The Road For Love è una visual novel yuri italiana in cerca di fondi

Oh Mai Tiara: The Road For Love è una visual novel italiana, sviluppata da Gogen-soft, di genere Yuri a caccia di fondi su Kickstarter. La cifra richiesta non è spropositata, visto che si parla di 4.000 euro come obiettivo base, con un contributo minimo per avere una copia digitale del gioco di 10€.

Oh Mai Tiara: The Road For Love racconta la storia del giovane Nobu, che si imbarca in una folle avventura in un campo estivo femminile per rivelare ciò che prova alla ragazza che ama. Riuscirà a resistere al richiamo delle sue compagne? Considerate che il gioco è classificato come 18+ dagli autori, quindi aspettatevi la presenza di scene erotiche.

Per chi fosse interessato, è possibile provare una demo del gioco su itch.io. Da notare che la versione finale, sarà completamente tradotta in italiano. Oh Mai Tiara: The Road For Love dovrebbe essere lanciato a novembre 2021, salvo problemi in corso d'opera.

Tra le caratteristiche principali del gioco spiccano: Più di 40.000 parole per i testi, per 5/6 ore di gameplay; tre personaggi in stile anime retrò; colonna sonora originale; vari extra come la galleria delle immagini sbloccate giocando, una stanza musicale per ascoltare la colonna sonora liberamente e la funzione replay per le scene.

Pagina della campagna Kickstarter di Oh Mai Tiara: The Road For Love