Dragon Age: una nuova immagine da BioWare mostra un personaggio

Dragon Age torna a mostrarsi con una singola immagine che, tuttavia, ci dice ben poco del gioco vero e proprio, visto che quello distribuito da BioWare è l'artwork di un personaggio, dunque non tratto direttamente dal gameplay o dall'engine.

L'immagine arriva da Christian Dailey e si tratta praticamente di un concept art che rappresenta una new entry nel cast del nuovo Dragon Age, a quanto pare una sorta di maga combattente, non è chiaro se destinata ad essere un compagno del party o un nemico.

Quello che risalta è lo stile grafico particolare adottato per l'illustrazione, che sembra decisamente lontano da quello utilizzato dagli altri Dragon Age, anche se c'è comunque da tenere presente il fatto che sia un concept art. Se si guarda indietro ai materiali grafici di preparazione anche dei capitoli precedenti, si notano infatti artwork dagli stili decisamente variegati, ben lontani dal fantasy più o meno epico dei giochi.

Dunque, non è facile fare alcuna valutazione a partire da un'immagine di questo genere, ma possiamo casomai notare alcune scelte effettuate sulla costruzione del personaggio e sull'ambientazione circostante. D'altra parte, l'ultimo video pubblicato da EA e BioWare per il nuovo Dragon Age mostrava già uno stile piuttosto particolare per Tevinter, l'impero in cui si svolge la nuova storia.

Nel video, gli scorci sulla città capitale dell'area mostravano già un taglio piuttosto diverso dai precedenti, con alcuni elementi particolari come l'uso alternativo della magia come fonte di energia e cose del genere, che sembrano riflettersi in alcuni elementi di questa immagine.

In base a quanto riferito da varie fonti, sembra che il nuovo Dragon Age sia destinato ad essere un gioco prettamente single player.