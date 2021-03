AMD non bloccherà il mining di criptovalute sulle sue GPU RDNA 2

AMD ha confermato con fermezza che non bloccherà il mining di criptovalute con le sue GPU dotate di architettura RDNA 2, al contrario di quanto riferito in precedenza dalla concorrente Nvidia.

Nvidia aveva infatti riferito di aver imposto un blocco all'utilizzo delle sue GPU per il mining di criptovalute, salvo poi aggirarlo praticamente subito per "sbaglio", almeno in base a quanto emerso, con il semplice rilascio di drive aggiornati.

Lo stesso percorso non verrà condiviso da AMD: "La risposta breve è no", ha affermato Nish Neelalojanan, product manager di AMD che ha escluso fermamente la possibilità che le nuove GPU come la Radeon RX 6700 XT possa essere bloccata sul fronte del mining.

"Non bloccheremo in alcun modo il flusso di lavoro sulle schede, dunque nemmeno per quanto riguarda il mining", ha affermato il portavoce, "Detto questo, ci sono delle precisazioni da fare. Prima di tutto, RDNA è stato progettato da zero per il gaming e RDNA 2 è un naturale sviluppo di questo approccio".

AMD non vuole dunque limitare l'utilizzo diverso delle proprie schede grafiche, ma tiene a specificare che il loro impiego specifico è nei videogiochi in particolare. In questo senso si spiega tutta l'architettura adottata, come l'utilizzo dell'Infinity Cache e di un bus ad ampiezza minore che sono state studiate appositamente per ottenere grandi risultati in termini di gaming.

Questo significa anche che, rispetto al possibile potenziale che può essere espresso dalle schede AMD RDNA 2, il mining non è la migliore applicazione possibile, visto che tende a sfruttare maggiormente una banda e un bus più alti. La limitazione al mining avviene proprio al livello di architettura per quanto riguarda RDNA 2, che predilige pienamente i videogiochi, in modo da rendere meno preferibile la strada di AMD per coloro che vogliono esclusivamente utilizzare le schede per il mining di criptovalute.