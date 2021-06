Mortal Kombat: il cosplay di Kitana di Panterona taglia in due l'anima

Vediamo questo splendido cosplay di Kitana, personaggio amatissimo del roster di Mortal Kombat, interpretato da una delle nostre cosplayer preferite: Panterona, che ci delizia con un'opera davvero sublime.

Panterona infatti non si è limitata a copiare il personaggio, ma lo ha reinterpretato, realizzando un costume molto personale, pur in linea con quello dell'originale. Il risultato è non solo gradevole, ma anche capace di evocare la potenza di Kitana, privandola un po' della sua brutalità.

Molto belli anche i dettagli dei ventagli, che arricchiscono una proposta complessivamente davvero riuscita, come potete verificare dalla foto sottostante.

