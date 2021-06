Silent Hill: Konami continua a cavalcare l'hype intorno ad Abandoned su Twitter

Il mistero intorno ad Abandoned e Silent Hill continua ad infittirsi. Non sappiamo quanto di vero ci sia intorno a tutte le teorie sorte in queste ore, quello che è sicuro è che tutti, da Konami in giù, ci stanno un po' marciando. Il publisher giapponese, per esempio, proprio in queste ore continua a proporre nuovo merchandise di Silent Hill attraverso l'account ufficiale Twitter dello suo shop, con la scritta "Coming Soon", arriva presto.

Si tratta, quindi, dell'ennesimo riferimento alla serie di Silent Hill. Da mesi, infatti, si parla di un suo doveroso ritorno, sotto la supervisione di Hideo Kojima. In queste ore la storia si è complicata ulteriormente dato che il misterioso Abandoned, un gioco che si ispira molto al classico di Konami, e il suo team di sviluppo sembrano stiano lasciando tantissimi indizi che portano proprio a Silent Hill e a Kojima. A questo aggiungete lo stesso game design che torna a seguire Konami su Twitter, Sony che nicchia e Geoff Keighley che promette novità e l'impressione è che gatta ci covi.

Se a tutto questo si aggiunge Konami che continua a postare foto di merchandise legato a Silent Hill, allora la situazione si fa ingarbugliata. Anche perché, una volta potrebbe essere un errore, ma a farlo una seconda volta senza avere nulla di concreto dietro ci vuole coraggio, dato che potrebbe tramutarsi facilmente in un bel boomerang.