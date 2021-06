Outriders: la prossima patch aumenterà il drop di equipaggiamento leggendario

People Can Fly ha detto che sta ancora lavorando per migliorare Outriders. La patch in arrivo la prossima settimana, per esempio, aumenterà significativamente il drop rate delle armi e armature leggendarie. Addirittura sembra che raddoppierà la frequenza di ottenimento di questo equipaggiamento ambito e speciale.

Alcuni personaggi di Outriders

Saranno rimosse anche le barriere che impedivano ai leggendari di droppare a qualsiasi livello. Verrà anche implementato un sistema anti-duplicazione dei leggendari, il che significa che se avete già un oggetto nel vostro inventario o nella vostra scorta, potrete provare a ri-rollare le sue statistiche. Il sistema non garantirà che ogni drop sia unico, ma fornirà un secondo tiro per evitare un duplicato.

Con questo nuovo aggiornamento, anche bottini dei boss scriptati saranno anche in grado di far cadere tutti gli elmi leggendari non specifici della classe. Questo cambiamento, secondo gli sviluppatori, migliorerà la varietà di oggetti nella campagna e semplificherà la crescita dei personaggi secondari.

Anche il sistema di fortuna sarà migliorato, così da evitare lunghi periodi senza equipaggiamento leggendario. People Can Fly ha detto che la prossima patch includerà anche cambiamenti e miglioramenti al sistema di accesso backend, così da migliorare i tempi di accesso, soprattutto su Xbox. Outriders è disponibile su PC, PS4, PS5, Stadia, Xbox One e Xbox Series X/S.