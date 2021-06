The Legend of Zelda, il cosplay di RBF celebra il ritorno di Breath of the Wild 2

Zelda si sta confermando uno dei soggetti preferiti da molte cosplayer, come dimostra in questo caso la modella RBF.cos che presenta un suo nuovo cosplay incentrato sul personaggio in questione, pubblicato in occasione del rilascio del nuovo trailer di The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2.

Dopo un'attesa durata un'eternità, Nintendo è tornata a mostrare l'attesissimo gioco in occasione dell'E3 2021 e possiamo dunque aspettarci una nuova sfilza di reinterpretazioni a tema anche da parte delle cosplayer, rinvigorite dal ritorno sulle scene di Breath of the Wild 2 (o come si chiamerà il nuovo capitolo).

RBF Cosplay ha scelto peraltro una tenuta piuttosto in voga di recente, anche se non proprio abusata: si tratta di Zelda nella sua versione con il vestito bianco, particolarmente regale e raffinata rispetto alle versioni più combattive e sportive in cui si è mostrata nelle sue ultime apparizioni.

Si tratta di una versione di Zelda che abbiamo visto sia in The Legend of Zelda: Breath of the Wild che in Hyrule Warriors: L'era della calamità, nei momenti in cui rientra maggiormente nel suo ruolo di guida quasi "spirituale" di Hyrule. RBF è peraltro una cosplayer tradizionale, che ha costruito personalmente ogni parte del costume, come tiene a specificare nella descrizione, spiegando che ha dovuto rifarlo due volte, tagliando il tessuto della giusta forma e colorandolo con il bianco più fedele. Gli accessori come la collana, la cintura e i bracciali sono costruiti con una struttura in cartone coperta di vinile.

"Sono molto emozionata per il trailer di Breath of the Wild 2! So che si tratta solo di un piccolo aggiornamento sulla situazione, ma va bene così", si legge nel messaggio a corredo.