Loki, la recensione dei primi due episodi

Ma Loki non era morto? Eh, non siete stati attenti. Ricapitoliamo per i più distratti: sì, Loki è morto. Thanos gli ha spezzato il collo all'inizio di Avengers: Infinity War, quindi lo schiocco di Hulk non ha potuto riportarlo in vita. Ma quello era il Loki che si era redento in Thor: The Dark World e Thor: Ragnarok dopo aver attaccato la Terra in Marvel's Avengers . Chi ha visto Avengers: Endgame, però, ricorderà che a un certo punto i nostri eroi tornano nel 2012 per recuperare il Tesseract poco dopo la battaglia di New York. Le cose non vanno come previsto e il manufatto finisce nelle mani di Loki, che era stato appena catturato, e che approfitta del trambusto per teletrasportarsi altrove. Ecco, è lui il protagonista della nuova miniserie in onda su Disney+ ogni mercoledì: il Loki cattivo del 2012, "colmo di gloriosi propositi" tipo conquistare il mondo e ammazzare Thor. Come si fa a raccontare la storia di un protagonista così malvagio?

1x01: Gloriosi propositi

Tanto per cominciare, Loki non sarebbe un villain carismatico e affascinante se non ci fosse Tom Hiddleston a interpretarlo, e l'attore britannico ce lo ricorda clamorosamente in questo episodio pilota che fa un po' di tutto: imbastisce la nuova narrativa, funge da riassunto delle puntate precedenti e in pochi minuti fa uno straordinario character study del personaggio, sostituendosi ai sequel nel ciclo di Thor che avevano trasformato Loki da villain a prezioso alleato prima di tutti questi intrallazzi temporali. La fuga di Loki, riassunta in un prologo estrapolato da Avengers: Endgame a inizio episodio, ha infatti vita breve quando il nostro viene raggiunto dai sicari della Time Variance Authority, una compagnia al di fuori dello spazio e del tempo che si occupa di sorvegliare la cosiddetta Sacra Linea Temporale per conto dei misteriosi Custodi del Tempo. La TVA si occupa in particolare delle Varianti, cioè quegli individui che compiono azioni così rilevanti da generare le ramificazioni che costituiscono il multiverso, anche dette "eventi Nexus".

Loki: Tom Hiddleston in una scena della serie.

Loki è una Variante che ha attirato l'attenzione dell'agente Mobius M. Mobius, interpretato da un Owen Wilson in grande spolvero. Se dobbiamo essere assolutamente sinceri, la prima metà dell'episodio pilota, così espositiva e didascalica, ci aveva convinto pochissimo: Loki passa da una scena buffa all'altra, spaesato e anche un po' spaventato da gente che usa le Gemme dell'Infinito come fermacarte. L'incontro con Mobius si traduce in una specie di seduta terapeutica dove Loki rivede lentamente la sua vita, sotto forma di scene prese in prestito dai film della Saga dell'Infinito, compresa quella che non ha ancora vissuto da Thor: The Dark World in poi. È a questo punto che il pilota ingrana la marcia, in una specie di gioco di specchi: ci siamo noi che guardiamo Loki in TV che guarda sé stesso nei film, e così facendo vede morire sua madre e vede sé stesso essere un eroe prima di morire, innescando in pochi minuti la consapevolezza di poter essere una forza per il bene che noi abbiamo riconosciuto dopo almeno tre film. È una scena dall'impatto incredibile che non avrebbe funzionato altrettanto bene senza Tom Hiddleston.