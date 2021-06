Lenovo Legion 5 Pro, la recensione del laptop da gaming da 16 pollici con AMD Ryzen e NVIDIA GeForce

Ne parliamo approfonditamente nella nostra recensione , cercando di evidenziare per filo e per segno tutti i vantaggi e gli svantaggi del Lenovo Legion 5 Pro.

Il Lenovo Legion 5 Pro ha infatti un prezzo di listino di 1999€ che non possiamo certo definire esiguo, ma che risulta adeguato alle componenti, racchiuse tra l'altro in uno chassis decisamente compatto. Si tratta infatti di un notebook con un display da 16 pollici che grazie alla riduzione delle cornici risulta piuttosto compatto, per quanto necessariamente spesso e non certo leggero. Ma i risultati sembrano giustificare pienamente questi compromessi.

Il portatile Lenovo, lo diciamo subito, ci ha sorpreso per il valore complessivo che offre tra consistenza delle prestazioni e qualità complessiva; il risultato è un prodotto molto interessante nel panorama dei laptop, a patto ovviamente di trovarlo sul mercato, vista la scarsa reperibilità dell'hardware e di avere a disposizione i soldi necessari per portarselo a casa.

Il nuovo Lenovo Legion 5 Pro è uno dei primi portatili da gioco passati per la redazione di Multiplayer.it a equipaggiare la promettente accoppiata CPU AMD Ryzen e GPU NVIDIA GeForce di ultima generazione. Un'unione tra due compagnie impegnate in una dura guerra, ma che offre risultati sorprendenti.

Fuori dal guscio, invece, c'è una grossa mattonella da un chilogrammo circa di peso che risulta sovradimensionata, ma è pensata per garantire la ricarica rapida e overclock di CPU e GPU che possono rispettivamente arrivare a 77 watt di consumo, contro i 45 base, e 140 watt, contro i 125 in stock. Impossibile con la batteria che pur arrivando a 80 WHr non punta certo a garantire un'autonomia elevata in relazione al gaming. Ma promette 8 ore di utilizzo e come abbiamo detto gode di ricarica veloce, con 30 minuti per arrivare al 50% e 90 minuti per la piena carica.

La dotazione, com'è ovvio che sia, include anche una suite software per la gestione dei vari aspetti del laptop, dalla modalità di ricarica, inclusa la gestione della batteria per aumentarne la longevità, fino a illuminazione e prestazioni. A questo proposito non c'è un tasto dedicato ma c'è una scorciatoia che permette di passare rapidamente dalla modalità silenziosa a quella ad alte prestazioni, passando per una modalità bilanciata che dovrebbe comunque garantire prestazioni elevate.

L'audio integrato è invece affidato a 2 altoparlanti da 2W, dotati di tecnologia Nahimic per l'audio tridimensionale, che sono sulla pancia del notebook e guardano alla scrivania in modo da riflettere il suono e amplificare volume e bassi. Questa soluzione, tra l'altro, lascia un po' più spazio per la tastiera completa, con tanto di frecce direzionali separate dagli altri tasti per renderle riconoscibili al tatto, e per l'ampio touchpad spostato leggermente sulla sinistra.

Ma per quanto votato al gaming, il Legion guarda anche alle esigenze professionali, anche se manca di lettore SD, di tasti dedicati o della possibilità di login con lettore di impronte o telecamera. E sposa un formato adatto ai creator, spesso costretti a lavorare con tracce video e audio sovrapposte, e non lesina sulla connettività visto che include 6 porte USB di cui 4 porte Type-A Gen 3.2, una in modalità Always-On, e 2 Type-C, entrambe con funzionalità DisplayPort 1.4 e una con Power Delivery. A concludere, troviamo un'uscita HDMI 2.1, una porta Ethernet, Wi-Fi 6 2x2, Bluetooth 5.1 e un ingresso per jack audio da 3.5 con funzione cuffia e microfono.

A completare la dotazione base del portatile troviamo 16 GB di memoria a 3200 MHz, un SSD PCIe 3.0 NVMe di Western Digital da 1 TB, con 3400 MB/s di lettura sequenziale dichiarata, e uno schermo G-Sync 2560 x 1600 da 165 Hz di refresh e 3 millisecondi di risposta, ottenuti come di consueto per questo tipo di pannelli grazie alla tecnologia overdrive. Il tutto condito con certificazione Dolby Vision e con la promessa di un'immagine vivace grazie a 500 nit di luminanza ed il 100% della copertura dello spazio di colore sRGB. Ottimo quindi, almeno su carta, per un portatile da gioco capace di dare grandi soddisfazioni sia con i titoli più veloci, sia con quelli più spettacolari.

All'interno del Legion 5 Pro, lo abbiamo detto, convivono una CPU AMD e una GPU NVIDIA che in questo caso sono le opzioni top di gamma della serie. A fare da cuore del laptop troviamo infatti un potente AMD Ryzen 7 5800H da 8 core e 16 thread, dotato di grafica integrata Radeon Vega per garantire buona autonomia quando non è richiesta una GPU dedicata, e una NVIDIA GeForce RTX 3070 che risulta meno potente della versione desktop, ma è senza dubbio capace di prestazioni molto elevate per un laptop da gioco.

Design

La tastiera del Lenovo Legion 5 Pro

Con 2.68 centimetri di spessore nel punto più alto, il Lenovo Legion 5 Pro non è certo snello. Ma vanta comunque dimensioni contenute con 35,6 centimetri di larghezza che non sono niente male per un laptop con diagonale da 16 pollici. Ed è merito di cornici ridotte ottenute dalla combinazione di hardware sempre più efficiente e del sistema di raffreddamento Coldfront 3.0. Il peso, va detto, è notevole, con 2.54 chilogrammi per la configurazione più leggera; è sempre bene tenere conto di come un laptop dotato di questo rapporto tra dimensioni e potenza fosse impensabile fino a non molto tempo fa.

Tra l'altro parliamo di uno chassis grigio tempesta in gran parte realizzato in alluminio. Caratterizza infatti sia il coperchio, al centro del quale domina il grosso logo illuminato del brand Legion, sia l'interno e tutta la pancia. Sono invece in plastica parte dei lati e il bordo posteriore, ma parliamo di spessa plastica ruvida di evidente qualità lungo la quale trovano posto ben 4 grate di aerazione.

Il resto dell'aria calda passa dalla tastiera e dalle grate sulla pancia del laptop, laddove troviamo spessi rialzi in gomma che concedono più respiro al portatile e contribuiscono a evidenziare la cura per il dettaglio. Per prima cosa la gomma è di buona qualità, ma a farsi notare è il rialzo posteriore che corre per tutta la lunghezza del laptop ed è impreziosita dalla scritta Legion.

Le grate d'aerazione posteriori del Lenovo Legion 5 Pro

Tornando alle grate d'aerazione, le due posteriori ricordano per design i postbruciatori da bombardiere e sono tra i pochi dettagli vistosi del laptop. Ciononostante è senza dubbio meno monolitico dei vecchi Legion e non è privo di linee aggressive inclinate che strizzano l'occhio ai giocatori. Ma non rinuncia all'eleganza a partire dai già menzionati materiali per arrivare alla qualità complessiva di dettagli, cerniere e finiture. È presenta anche una webcam minimale alla quale corrisponde un piccolo rialzo che però non compromette la fisionomia del laptop. Notevole tra l'altro la soluzione per oscurare la telecamera che consiste in un piccolo interruttore meccanico nascosto sulla destra del laptop che toglie l'alimentazione alla stessa rendendola non più utilizzabile dai software.

Il notebook conserva inoltre il classico spessore posteriore che tra i vantaggi ha il maggior supporto alle cerniere dello schermo e il fatto di alloggiare gran parte della connettività. Consente quindi di nascondere periferiche e relativi cavi dietro al laptop, facilitando la vita. Certo, questa soluzione impedisce di aprire il laptop a libro, ma non si tratta di un ultraportatile da ufficio, per quanto il potente hardware che include lo renda ovviamente adatto all'uso in ambito professionale e, più in generale, creator.

A fare la loro parte concorrono anche l'ampio touchpad, anche questo dall'ottima qualità costruttiva che si riflette nel feedback tattile dello stesso, e la classica tastiera a basso profilo con 4 zone di illuminazione RGB. Ma si tratta di un'illuminazione soffusa ed elegante, pensata per esaltare e non nascondere l'efficace contrasto tra lo chassis in grigio tempesta e i particolari tasti in colore nero lucido.