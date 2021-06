Baldur's Gate 3: uscita della versione definitiva nel 2022, non prima

Si torna a parlare di Baldur's Gate 3 dopo un lungo periodo di silenzio, purtroppo con notizie non molto positive per i fan, considerando che la versione definitiva del gioco non uscirà prima del 2022, dunque rimarrà in early access almeno per tutto il 2021.

L'aggiornamento sulla questione è arrivato da un video di approfondimento pubblicato da Gamespot con un'intervista a Larian Studios, dove il fondatore e capo del team, Swen Vincke, ha confermato che Baldur's Gate 3 rimarrà in early access sicuramente per tutto il 2021, con la versione definitiva e completa che arriverà nel 2022.





La questione era piuttosto prevedibile, considerando i problemi legati allo sviluppo in tempi di pandemia globale e le mani avanti messe in questo senso già da tempo da parte di Larian, che non ha mai fatto mistero della possibilità di protrarre i lavori più a lungo del previsto.

D'altra parte, l'adozione del sistema incentrato sull'accesso anticipato consente comunque ai giocatori di poter provare il titolo in maniera approfondita e a quanto pare il prossimo aggiornamento è in arrivo e sarà incentrato proprio su cambiamenti suggeriti dai feedback giunti da parte degli utenti.

Per quanto riguarda i tempi di sviluppo, la questione sembra complessa e non c'è la possibilità di avere ancora un'idea precisa della data di uscita: "Stiamo davvero cercando di completare il gioco per il prossimo anno", ha affermato Vincke, che a dirla tutta non sembra troppo convinto nemmeno di riuscire a completare il tutto per il 2022, "Di sicuro non uscirà quest'anno", ha aggiunto.

Nel frattempo, a febbraio è stata pubblicata la patch 4 col Druido e tanti miglioramenti e per il momento, anche in versione ad accesso anticipato, sembra che le vendite siano state "folli" per Larian Studios.