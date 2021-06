Outriders su Xbox Game Pass al lancio ha funzionato bene per Square Enix

Il lancio di Outriders disponibile al day one direttamente su Xbox Game Pass a quanto pare ha funzionato bene per Square Enix, che riporta la positività dell'esperienza anche all'interno dei documenti ufficiali relativi all'ultimo trimestre fiscale.

I documenti sono stati diffusi qualche giorno fa ma la questione è stata messa in evidenza in particolare su ResetEra, insieme ad altri punti interessanti del documento riepilogativo del trimestre fiscale di Square Enix terminato il 31 marzo 2021.

In mezzo ad altre considerazioni, come il fatto che MMO e giochi smartphone abbiano costituito una parte importante dei ricavi per la compagnia, è emerso che il lancio di Outriders su Xbox Game Pass ha "lavorato in favore" di Square Enix, pur essendo una manovra che ovviamente favorisce l'utenza, in quanto non richiede il pagamento del prezzo pieno per poter accedere al gioco già dal giorno di lancio.

Più in generale, Square Enix ha riferito che Outriders è andato bene ma non significa che ci siano altri titoli in stile looter shooter in arrivo a breve, visto che non ci sono progetti del genere ancora annunciati. Ci sono stati alcuni bug e problemi al lancio, spiega il publisher, ma l'avvio è stato molto positivo per essere una nuova proprietà intellettuale.

"Inoltre, siamo stati positivamente impressionati dal tasso di vendite in digitale particolarmente alto rispetto alla versione fisica e dalla quantità di utenti attivi che ha superato le nostre aspettative", si legge nel documento di Square Enix.

"Crediamo che la nostra decisione di rendere Outriders disponibile su Microsoft Xbox Game Pass già al lancio abbia lavorato a nostro favore, in modo da costruire una base installata importante fin da subito per il gioco". Questo significa che altre iniziative del genere sono possibili nel prossimo futuro? Probabile, considerando anche la quantità di giochi in arrivo al lancio sul servizio, riassunta in un recente trailer.