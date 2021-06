Amazon Prime Day 2021, alcuni anticipi sugli sconti che vedremo durante la promozione

Amazon ha iniziato a scaldare i motori rivelando alcune offerte che saranno attive durante il Prime Day 2021, la due giorni di sconti che si terrà il 21 e 22 giugno.

Qui la pagina dell'evento con tutti i dettagli e le indicazioni. Cosa molto importante, dal 7 al 20 giugno l'acquisto di un prodotto delle piccole e medie imprese (PMI), tra quelli inclusi questa pagina, garantirà un buono da 10 euro da spendere durante il Prime Day. Parliamo di 14.000 aziende per oltre 1 milione di prodotti per un progetto mirato a sostenere, con una spesa complessiva di 100 milioni di dollari per il 2021, le PMI che scelgono Amazon per i loro prodotti.." Per i servizi, invece, potete guadare direttamente in calce alla notizia.

Di seguito segnaliamo le offerte rivelate in relazione alla tecnologia che saranno attive a partire dalle 00:01 del 21 giugno

Amazon ha inoltre rivelato in anticipo l'entità degli sconti su alcuni dispositivi Amazon. Echo Dot Echo Dot (4ª generazione) sarà disponibile a 24,99 euro con uno sconto di 30 euro. Lo stesso dedicato all'eco Echo Dot (3ª generazione) che sarà disponibile a disponibile a €19,99. Si scende di poco con i 27 euro del Fire TV Stick 4K che sarà disponibile a 32,99 euro e si sale invece a 50 euro di sconto per il Fire TV Cube che potrà essere acquistato per 69,99 euro. Lo sconto più alto toccherà però al Fire HD 10, che sarà acquistabile 89,99 euro grazie a un taglio di 60 euro. Si parla invece di 35 euro di sconto per il Fire HD 8, che costerà 54,99 euro, e di 15 euro di sconto per la videocamera Blink mini che costerà 24,99 euro.

"Il Prime Day avrà inizio alle 00:01 del 21 giugno in 20 paesi del mondo. I clienti Amazon Prime avranno accesso esclusivo a più di 2 milioni di offerte inclusi i marchi più popolari e amati in ogni categoria, tra cui moda, casa, bellezza e tanto altro, insieme a numerosi vantaggi per godere di intrattenimento ed esclusive incredibili su Prime Video, Amazon Music e Prime Gaming e molto di più."

Per accompagnare il Prime Day 2021, Amazon ha creato, assieme a NIO Cocktails, una box in edizione limitata, già disponibile in sconto, che contiene da 4 cocktail speciali ispirati a 4 benefici Amazon Prime: Stream 'n' Sour per il Prime Video, Rhumba per Amazon Music Prime, Game Sour per Prime Gaming e Booktail per Prime Reading.

Gli sconti del Prime Day sono ovviamente riservati agli iscritti al servizio Prime. L'iscrizione ha un costo di 36 euro l'anno o di 3,99 euro al mese, ma può essere attivato in prova gratuita per 30 giorni, a patto di non essere già stati iscritti al servizio in precedenza, durante i quali è possibile usufruire degli sconti, compresi quelli del Prime Day, oltre che di consegne gratuite sui prodotti Prime, promozioni dedicate, il servizio base di Music da 2 milioni di brani e Prime Video.

Per celebrare il Prime Day, l'evento Prime Day Show, con protagonisti Billie Eilish, H.E.R. e Kid Cudi, sarà disponibile su Prime Video a partire dal 17 giugno.

Il Prime Day Live italiano, con Gaia e i Pinguini Tattici Nucleari, si terrà invece il 18 giugno alle ore 18:30 sul canale Twitch di Amazon Music Italia e sull'app Amazon Music.

Di seguito le promozioni sui servizi Prime in vista dell'Amazon Prime Day 2021: