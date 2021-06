Psychonauts 2, gameplay e storia in video spiegati da Tim Schafer

Psychonatus 2 è tornato a mostrarsi nel corso dell'evento Xbox Showcase Extended di ieri in un lungo video commentato direttamente da Tim Schafer, responsabile del gioco e capo di Double Fine, che vediamo riportato qui sopra e incentrato su vari aspetti tra storia e gameplay.

Nei sette minuti e mezzo di video possiamo vedere un gran numero di elementi di Psychonauts 2, tanto da poter incappare anche in qualche spoiler , motivo per il quale avvertiamo qui dell'eventuale presenza di anticipazioni visto che Schafer effettua un'ampia panoramica tra livelli e situazioni varie in cui verrà a trovarsi il protagonista Raz.

Schafer ci spiega velocemente diverse caratteristiche di Psychonauts 2, a partire dalle abilità di base del protagonista che pongono le premesse per le follie assortite che verranno messe su schermo, ovvero la possibilità di entrare nella mente di varie persone e cercare di combattere i problemi che le affollano.

Ne viene fuori una lunga disamina di livelli vari, nemici, boss, situazioni assortite e ambientazioni che dimostrano anche una notevole varietà di atmosfere e soluzioni di gameplay. Il fatto che Schafer non lesini informazioni e scampoli di gameplay, senza paura di svelare troppo, potrebbe anche essere segno di una grande quantità di contenuti previsti per il gioco.

D'altra parte Psychonauts è ormai in sviluppo da parecchio tempo, partito con una campagna di raccolta fondi in crowdfunding nel 2017 e arrivato finalmente a compimento con uscita prevista il 25 agosto 2021. Trattandosi di un progetto partito come multipiattaforma, verrà rilasciato su tutte le console previste inizialmente come da crowdfunding nonostante Double Fine sia diventata, nel frattempo, un team degli Xbox Game Studios, ma come riferito in precedenza il gioco sarà una "esclusiva next gen" su Xbox Series X|S, presentandosi su PS5 solo in retrocompatibilità. In occasione dell'E3 2021 abbiamo visto anche un nuovo trailer del gameplay.