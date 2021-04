Psychonauts 2 su Xbox Series X|S è "esclusiva next gen", su PS5 in retrocompatibilità

Psychonauts 2 è un gioco multipiattaforma, ma l'unica versione next gen nativa sarà su Xbox Series X|S, questo è quanto ha riferito di recente un noto insider esperto di questioni Microsoft, confermando quanto si era un capito nei mesi scorsi sul fatto che la versione PS5 sarà sostanzialmente solo in retrocompatibilità da PS4.

A confermare la questione è il solito Klobrille su ResetEra, insider che già in passato ha dimostrato di avere delle buone connessioni con l'ambiente di sviluppo di Xbox Games Studios, dunque piuttosto affidabile per quanto riguarda informazioni provenienti da tale mondo. L'informazione, che era già emersa in passato, risulta evidente già dalle informazioni ufficiali di Psychonauts 2, in effetti: se si guarda alle piattaforme previste, queste sono Microsoft Windows, Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation 4, macOS, Linux, senza alcuna menzione a PS5, su cui il gioco potrà comunque essere giocato nella sua versione PS4 compatibile.



Psychonauts 2 si presenta alquanto folle come il suo ottimo predecessore



Potrebbe dunque essere considerata una sorta di "esclusiva next gen" per Xbox Series X|S, se la definizione può avere senso, visto che si tratta comunque di un multipiattaforma a tutti gli effetti. Come sappiamo, Double Fine è diventata un team first party Microsoft entrando a far parte di Xbox Games Studios, ma il progetto Psychonauts 2 è precedente a questa acquisizione.

La versione PS4 del gioco venne proposta durante la prima campagna in crowdfunding su Fig.co organizzata da Tim Schafer e Double Fine, dunque il rilascio del gioco sulla console Sony è legata agli impegni presi con gli utenti PS4, ma altra cosa è il supporto effettivo per PS5, che a quanto pare non verrà preso in considerazione. In sostanza, il gioco funzionerà comunque ma non sfrutterà pienamente il potenziale di PS5, anche se al momento non ci sono informazioni su eventuali differenze tra la versione current gen per PS4 e Xbox One e Psychonauts 2 su Xbox Series X|S. In ogni caso, il gioco è ancora previsto per il 2021.