S.T.A.L.K.E.R. 2: il doppiaggio finirà nel 2021, l'uscita per PC e Series X|S potrebbe essere vicina

In un commento sotto il suo profilo Instagram, Alexander Vilkov, uno dei doppiatori che sta lavorando su S.T.A.L.K.E.R. 2, ha affermato che le registrazioni finiranno nell'inverno del 2021. Si tratta di un'indicazione piuttosto vaga, ma che potrebbe voler dire che i lavori di questo atteso sequel sono a buon punto e l'uscita per PC e Series X|S è più vicina di quanto si possa pensare.

In rete si leggono dei report che sostengono che il gioco possa uscire alla fine di quest'anno, ma, considerando che l'inverno comincia il 21 dicembre, ci sembra impossibile che gli sviluppatori ricevano il doppiaggio, lo inseriscano nel gioco e pubblichino S.T.A.L.K.E.R. 2 nel giro di pochi giorni.

L'indicazione di Alexander Vilkov, però, può aiutare a capire lo stato di avanzamento dei lavori. Il doppiaggio, per forza di cose, è un elemento che si può programmare solo durante le fasi più avanzate dello sviluppo, ovvero quando la storia è scritta e le scene di intermezzo sono state realizzate. Certo, si può sempre ritoccare in corsa, ma ogni aggiustamento diventa costoso e rischioso, dato che deve adattarsi alle rinnovate esigenze degli attori.

Per questo è lecito pensare che, se la consegna del doppiaggio avverrà nel primo quarto del 2022, il gioco potrà essere pronto per la pubblicazione dopo alcuni mesi. Nell'estate o nell'autunno del 2022 al massimo. Si tratterebbe di una bella aggiunta al catalogo PC, Xbox Series X|S e Game Pass, essendo S.T.A.L.K.E.R. 2 un vero e proprio seguito di culto, che si spera sia in grado di mantenere le elevatissime aspettative.