Psychonauts 2: uscita in primavera, niente versione PS5

Stando all'insider Alvaro, ripreso da Idle Sloth, Pshyconauts 2 è praticamente pronto e potrebbe uscire ad aprile / maggio, quindi la prossima primavera, ma non su PS5. Stando a quanto riportato, il gioco è ormai prossimo alla fase gold, tanto che i finanziatori della campagna di crowd funding hanno ricevuto delle email per aggiungere il loro nome ai crediti.

La questione PS5 si è invece aperta guardando il sito ufficiale, che non riporta la console di Sony tra le piattaforme supportate. Pare che l'unica versione per console next-gen sarà quella Xbox Series X/S, mentre viene confermato l'arrivo su PS4, che era previsto anche dalla campagna di crowd funding (fatta prima che Double Fine fosse acquisita da Microsoft).

Pshyconauts 2 è il seguito di uno dei platform 3D migliori di sempre. Il primo capitolo non ebbe un successo di vendite eccezionale, ma è rimasto impresso nel cuore degli appassionati, che stanno attendendo il seguito con grande trasporto.

Come avrete capito Psychonauts 2 non ha ancora una data d'uscita ufficiale, ma se le voci saranno confermate è probabile un qualche annuncio in merito durante il prossimo evento Xbox, vociferato per il 23 marzo 2021.