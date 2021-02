Xbox Series X/S: novità presentate durante un evento di marzo, per Paul Thurrott

Stando al giornalista Paul Thurrott, il 23 marzo 2021 Microsoft dovrebbe tenere un evento dedicato alle novità videoludiche dell'ecosistema Xbox. Quindi si dovrebbe parlare di Xbox Series X/S e Xbox Game Pass.

Successivamente, in una data ancora non nota, la casa di Redmond terrà un altro evento dedicato alle novità di Windows (il sistema operativo, quindi niente o molto poco di relativo al mondo dei videogiochi). Thurrot non conosce quali saranno i contenuti dei due eventi e non si è addentrato a fare ipotesi, ma si tratta di una fonte decisamente attendibile che più volte ha riportato informazioni legate al mondo di Microsoft rivelatesi poi vere.

Nel caso l'evento fosse confermato, per adesso è difficile sapere quali ne saranno i contenuti. Potrebbe trattarsi del vociferato evento di presentazione di Bethesda, con il primo trailer di gameplay di Starfield, oppure di qualcosa di più generale, in cui saranno presentati i progressi di vari studi. Magari si tornerà a vedere Halo Infinite, dopo il periodo presosi da 343 Industries per rivederlo dal punto di vista tecnico.

L'unica certezza è che dopo i recenti eventi videoludici, a parte quello dedicato alle novità a tema Pokémon, per Microsoft sarà davvero difficile fare peggio.