Bravely Default 2: è disponibile in Italia su Nintendo Switch il JRPG di Square-Enix

Nintendo ha comunicato che a partire da oggi l'atteso Bravely Default 2 è disponibile in Italia. Questo il JRPG a turni di Square-Enix è disponibile in esclusiva su Nintendo Switch.

Avete letto la nostra recensione di Bravely Default 2

Dai creatori della serie Final Fantasy, arriva una nuova avventura perfetta per i fan dei giochi di ruolo a turni, terza iterazione di una saga che ha già conquistato milioni di giocatori in tutto il mondo. Bravely Default 2 porta su Nintendo Switch il suo sistema di combattimento a turni, che farà felici non solo i giocatori di vecchia data, ma anche tutti gli amanti del genere che sono alla ricerca di un'esperienza di gioco innovativa. Con tantissime classi tra cui scegliere per costruire il proprio team ideale, una grafica migliorata e le magnifiche musiche del compositore Revo, che torna a lavorare sulla serie dopo il successo del primo Bravely Default, questo nuovo capitolo racchiude in sé le migliori caratteristiche di un JRPG classico, con un tocco di originalità.

Uniti dal destino, quattro eroi si imbarcheranno in un viaggio straordinario per recuperare i cristalli che garantiscono l'equilibrio fra gli elementi naturali del mondo di Excillant. In questa nuova avventura, i giocatori vestiranno i panni degli Eroi della Luce e partiranno per un'avventura epica, visitando luoghi incantevoli, incontrando personaggi interessanti e combattendo nemici insidiosi. Per farlo, dovranno sfruttare al meglio il sistema di combattimento Brave e Default, che consente di spendere in anticipo i propri turni di gioco, e lanciarsi così in un susseguirsi di attacchi, oppure di adottare un atteggiamento difensivo e accumulare turni, fino a un massimo di tre, da sfruttare in seguito. La sfida starà proprio nel dosare attacco e difesa, adattandosi alla strategia del nemico: un sistema che aggiunge una buona dose di tattica e strategia all'intera esperienza.

Sconfiggendo determinati nemici, gli eroi otterranno degli asterischi, che permetteranno loro di cambiare classe: usando la combinazione giusta, i giocatori saranno in grado di cambiare le sorti della battaglia in loro favore. Alcune delle classi che possono essere acquisite includono il potente Fante corazzato, il Mago bianco, il Bardo, il Domatore, lo Scommettitore e molte altre ancora. Ognuna ha caratteristiche e abilità uniche, che i giocatori potranno combinare per creare il proprio personaggio ideale. Per sbloccarle, basterà acquisire esperienza in battaglia che consentirà di aumentare sia il livello classe sia quello di esperienza. Il segreto è provarle tutte! Tra uno scontro e l'altro, i giocatori potranno inoltre dedicarsi a B 'n' D, un esclusivo gioco strategico di carte presente all'interno del gioco.

Grazie a una storia inedita, Bravely Default 2 è perfetto per tutti i nuovi giocatori che vogliono scoprire una tra le serie JRPG più innovative degli ultimi anni. I fan di vecchia data potranno invece ritrovare le meccaniche a cui sono affezionati, con qualche interessante novità, su Nintendo Switch a partire dal 26 febbraio.