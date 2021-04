Psychonauts 2 è ancora previsto per il 2021, conferma Double Fine

In un periodo nel quale l'assenza dalla ribalta significa quasi certamente un rinvio, arriva anche una buona notizia. Con il solito folle humor, Double Fine conferma che i lavori di Psychonauts 2 stanno procedendo senza intoppi. Psychonauts 2 è giocabile, è reale e uscirà nel 2021.

L'account Twitter dello studio di sviluppo, infatti, assicura che tutto sta andando bene, che lo ha già detto altre volte e che sa anche la data di uscita del gioco, ma la 'compagnia' ha già terribili vendette pronte nel caso in cui questa notizia possa sfuggire di bocca prima del tempo.

"Sì, Psychonauts 2 uscirà quest'anno e sì, l'ho menzionato qui e altrove per un po', ma no, non posso dirvi quando [uscirà] perché qualcuno della SOCIETÀ organizzerebbe un misterioso "incidente di cactus" per me..." si legge nel divertente messaggio. "Ma è reale. È giocabile. Sta arrivando," si conclude il messaggio.

In questo modo divertente, dunque, lo studio ci conferma che il gioco è quasi pronto e arriverà presto sul mercato. Ricordiamo che Psychonauts 2 è previsto per quest'anno su Xbox One, Series X|S, PC, Steam, ma anche PS4, Mac e Linux.