NieR Replicant, il cosplay di Kaine firmato Katyuskamoonfox è incantevole

NieR Replicant sta per tornare sulle scene con il remake NieR Replicant ver.1.22474487139, in arrivo la prossima settimana su PC e console, dunque è il momento giusto per riproporre questo ottimo cosplay di Kaine da parte di Katyuskamoonfox, veramente incantevole.

La modella e cosplayer in questione è nota per dedicarsi spesso a shooting alquanto spinti, ma in questo caso compare in maniera quasi pudica rispetto ad altre interpretazioni (ed è tutto dire). Soprattutto, è una replica veramente molto fedele della Kaine originale nel gioco, che potremo apprezzare ancora meglio grazie al remake in arrivo, con i modelli poligonali dei personaggi aggiornati.

La ragazza indossa un abito del tutto simile a quello visibile nel personaggio videoludico, ma anche acconciatura, trucco e lineamenti sono davvero in linea con il design della combattente, compagna del protagonista nelle avventure di NieR Replicant.

Sullo sfondo, sono peraltro visibili le spade, che replicano anch'esse in maniera piuttosto fedele le armi originali, e anche la tipica maschera di Yoko Taro, diventata col tempo un simbolo delle sue produzioni. Riportiamo qui sotto la foto, in mancanza di un link diretto alla pagina Instagram di Katyuskamoonfox, che è peraltro fortemente NSFW.

