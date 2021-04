The Witcher 3, il cosplay di Triss Merigold firmato Lada Lyumos è sexy ed essenziale

Triss Merigold è senza dubbio uno dei personaggi più amati di The Witcher 3: Wild Hunt, e Lada Lyumos ha pensato bene di dedicarle uno dei suoi ultimi cosplay.

Si tratta in questo caso di un'interpretazione sexy, sebbene non troppo audace: ritroviamo Triss in lingerie, rigorosamente verde, con al collo il suo iconico gioiello che brilla di luce propria. Proprio come nella campagna di The Witcher 3: Wild Hunt, appunto.

Per quanto essenziale, il cosplay di Lada si distingue anche stavolta per l'attenzione riposta nei dettagli. Dall'ambientazione al post-processing, dal completo all'acconciatura, per arrivare infine al makeup: tutti elementi che la modella russa cura in maniera maniacale.

Fra le sue interpretazioni più recenti vale sicuramente la pena di ricordare Evelyn Parker da Cyberpunk 2077, April O'Neil da Teenage Mutant Ninja Turtles, Lisa da Genshin Impact e 2B da NieR Automata.

"Speriamo di non perderci l'estate, quest'anno: mi sono già preparata per la spiaggia", ha scritto Lada nel suo post su Instagram: un auspicio che sentiamo sicuramente di condividere.