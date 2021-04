NieR Automata, il cosplay di 2B firmato Lada Lyumos in tre differenti versioni

2B rimane uno dei personaggi più quotati per i cosplay, e Lada Lyumos ha voluto interpretarlo in tre differenti versioni, tutte naturalmente tratte da NieR Automata. Quale preferite?

Non è la prima volta che la modella russa si cimenta con la letale combattente creata dalla fantasia di Yoko Taro, ricordiamo ad esempio la combo da cardiopalma con Kalinka Fox e lo splendido set solitario in abito bianco.

"2B or not 2B? Non è più questa la domanda da porsi", ha scritto Lada nel suo post su Instagram in un gioco di parole shakespeariano. "La domanda in realtà è: quale 2B? Ditemi qual è la vostra preferita."

Estremamente attenta alla qualità dei costumi, del makeup e finanche degli effetti post-produzione, Lada Lyumos si pone senza dubbio come una delle migliori cosplayer (o ero-cosplayer, spesso e volentieri) dell'attuale panorama internazionale.