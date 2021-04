Battlefield 6: la mappa potrà essere stravolta dai disastri naturali, dice un leaker

La mappa di Battlefield 6 potrà essere stravolta dai disastri naturali: lo ha rivelato il noto leaker Tom Henderson, che spesso e volentieri ha anticipato piani e contenuti legati alla celebre serie sparatutto.

Svelato a maggio secondo Jeff Grubb, Battlefield 6 non si limiterà insomma a consentirci di modificare lo scenario tramite armi pesanti ed esplosivi, ma vedrà anche l'intervento violento di madre natura.

"In Battlefield le esplosioni non saranno l'unica cosa che possa danneggiare e far crollare gli edifici: la natura stessa potrà fare molto di più", ha scritto Henderson, allegando al suo post le foto di maremoti, tornadi, eruzioni vulcaniche e terremoti.

Immaginiamo insomma che queste calamità naturali saranno presenti in qualche misura all'interno della campagna del nuovo episodio della serie, ma anche e soprattutto nell'ambito delle partite a base multiplayer.

Trovarsi all'interno di una mappa che cambia dinamicamente in base a questo tipo di situazioni promette di essere qualcosa di davvero entusiasmante, in effetti. Vedremo se il leak di Henderson verrà confermato o meno da DICE.