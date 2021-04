Clap Hanz Golf su Apple Arcade termina di fatto un'altra esclusiva PlayStation

Clap Hanz Golf è il nuovo arcade sportivo sviluppato dagli autori di Everybody's Golf per Apple Arcade, nonché il primo progetto in assoluto dello studio nipponico non realizzato in esclusiva per le piattaforme PlayStation.

Scaricabile gratuitamente dagli abbonati al servizio (che nella stessa mandata hanno potuto mettere le mani su Fantasian dal padre di Final Fantasy, World of Demons da PlatinumGames e diversi altri titoli per un totale di 30 nuovi giochi), Clap Hanz Golf sembra offrire la stessa formula che i fan conoscono bene.

Parliamo dunque di un gioco di golf colorato, immediato e divertente, con diversi personaggi e modalità disponibili, sia per il gioco in singolo che per il multiplayer in locale, aperto a un massimo di quattro partecipanti.

A rendere particolarmente significativo il lancio di Clap Hanz Golf è naturalmente il fatto che si tratta della prima produzione targata Clap Hanz non destinata a una console PlayStation.

Il titolo segna dunque la fine di un'esclusiva durata diversi anni, come accaduto negli ultimi giorni con MLB The Show 21 su Xbox Game Pass e come accadrà a breve con Days Gone su PC.