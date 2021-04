Days Gone su PC, Sony Bend Studio elenca i miglioramenti e le caratteristiche

Days Gone è in arrivo su PC, attraverso Steam ed Epic Games Store, e il team Sony Bend Studio è tornato su Twitter per riportare un rapido elenco di miglioramenti e caratteristiche che si troveranno nella versione Windows del gioco ex-esclusiva PS4.

Dunque, Days Gone su PC ha la data di uscita fissata per il 26 aprile 2021, dunque non manca molto al suo arrivo in questa nuova versione Windows, e queste sono le caratteristiche specifiche annunciate da Bend Studio attraverso il suo account Twitter, come possiamo vedere nel messaggio riportato qui sotto con tanto di gif-meme con il protagonista Deacon: