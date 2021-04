Fantasian, il nuovo JRPG del padre di Final Fantasy è disponibile su Apple Arcade

Fantasian, il nuovo JRPG di Mistwalker, ideato dal leggendario Hironobu Sakaguchi, padre di Final Fantasy, è attualmente disponibile su Apple Arcade, essendo al momento un'esclusiva per il servizio su abbonamento per le piattaforme Apple.

Sapevamo da tempo che Hironobu Sakaguchi, considerato il padre non solo di Final Fantasy ma anche di vari altri successi della golden age di Squaresoft (ora Square Enix), era al lavoro su un nuovo e particolare progetto in esclusiva per Apple Arcade, essendo tra le personalità importanti coinvolte dal progetto Apple fin dall'inizio.

Tuttavia, Fantasian si è svelato solo in questi mesi, partendo dalla particolare idea dei diorami usati come fondali per arrivare al primo trailer della storia emerso all'inizio di marzo. Da allora sono passate solo quattro settimane e il gioco è già disponibile su Apple Arcade, giocabile su iPhone, iPad e Mac.

Potete trovarlo a questo indirizzo su App Store ma bisogna essere abbonati al servizio Apple per poterlo scaricare: Apple Arcade ha un prezzo di 4,99 euro al mese e consente l'accesso gratuito a un ampio catalogo di giochi liberamente scaricabili, tra i quali ora c'è anche Fantasian.

Nuova produzione di Mistwalker, il gioco in questione appare come un JRPG piuttosto classico arricchito anche dalla colonna sonora da parte di un altro vero e proprio mito dello sviluppo videoludico giapponese, ovvero Nobuo Uematsu. La particolarità di Fantasian è il fatto di utilizzare personaggi in 3D poligonali su sfondi ripresi dal vero, costruiti a mano attraverso complessi diorami.