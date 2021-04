Apple Arcade, 30 giochi iOS classici aggiunti al catalogo in versione premium

Apple Arcade ha visto l'aggiunta di 30 giochi iOS classici al catalogo, attraverso l'introduzione di due nuove categorie: Capolavori dell'App Store e Classici senza tempo.

Nella prima categoria troviamo prodotti come Fruit Ninja, Monument Valley e Badland, mentre fra i classici senza tempo spiccano vari boardgame in formato digitale.

Laddove originariamente strutturati per includere microtransazioni, i giochi in questione sono stati modificati e aggiunti alla line-up di Apple Arcade in versione premium.

Con queste aggiunte il servizio in abbonamento Apple, che costa 4,99 euro al mese e può essere cancellato in qualsiasi momento, arriva a offrire la bellezza di 180 titoli.

"È stato un anno inaugurale per Apple Arcade, che ha convinto la stampa di settore e i fan grazie alla sua creatività, alla varietà del catalogo e all'impegno nei confronti della privacy degli utenti, offrendo loro un'esperienza di gioco sicura, con cui divertirsi insieme alla famiglia e agli amici", ha dichiarato Matt Fischer, vicepresidente dell'App Store.