Nintendo Switch, DOOM Eternal e i giochi Bethesda in offertà a metà prezzo

DOOM Eternal e gli altri giochi Bethesda per Nintendo Switch sono disponibili in offerta a metà prezzo su eShop. La promozione sarà valida fino al 15 aprile.

Come confermato dalla nostra recensione di DOOM Eternal per Nintendo Switch, lo sparatutto di id Software conserva nella sua versione ibrida tutta la solidità del gameplay originale, pur al netto di qualche rinuncia sul fronte tecnico.

Un dircorso del tutto simile può essere fatto per il classico The Elder Scrolls V: Skyrim, che nella Special Edition per Switch include anche tutte le espansioni, e per gli episodi di Wolfenstein.