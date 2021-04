Oddworld: Soulstorm su PS Plus solo in versione PS5, annunciati i requisiti PC

Oddworld: Soulstorm sarà gratuito per gli abbonati a PS Plus solo nella versione PS5: gli sviluppatori hanno chiarito la questione nelle scorse ore, dicendo che non sarà possibile effettuare un downgrade all'edizione PS4.

Caratterizzato da una campagna della durata di almeno 20 ore, Oddworld: Soulstorm offrirà l'upgrade gratuito agli utenti che acquisteranno il gioco in versione PlayStation 4, ma come detto non sarà possibile effettuare il percorso inverso.

Contestualmente a questi doverosi chiarimenti, Oddworld Inhabitants ha anche annunciato i requisiti di sistema per la versione PC del gioco, eccoli:

Oddworld: Soulstorm, requisiti minimi